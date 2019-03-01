Joker' Operasyonunda 11 Şüpheli Adliyede

ADIYAMAN merkezli 12 ilde düzenlenen 'joker' operasyonunda başkalarının yerine ehliyet sınavına girdikleri belirlenen ve gözaltına alınan 58 kişiden 11'i adliyeye sevk edildi.

ADIYAMAN merkezli 12 ilde düzenlenen 'joker' operasyonunda başkalarının yerine ehliyet sınavına girdikleri belirlenen ve gözaltına alınan 58 kişiden 11'i adliyeye sevk edildi.



Geçen çarşamba günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ehliyet sınavlarına başkalarının yerine giren kişiler olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polisin 6 ay süren teknik ve fiziki takibi sonunda, 58 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, 'joker' diye tabir edilen şüphelilere yönelik Adıyaman ile İstanbul, Ankara, Konya, Mersin, Şanlıurfa, Balıkesir, Gaziantep, Malatya, Antalya, Bursa ve Manisa'da 58 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 58 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda sahte kimlik, 1 kurusıkı tabanca ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.



Şüphelilerden 11'i emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, 47 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - Adıyaman

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İddaa İhalesinde 10 Yıllık İmza Atıldı!

Polislerden 65 Yaşındaki Çete Liderine Okkalı Yanıt: Seni Bu Dosyadan Emekli Ederiz

Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar

Fuhuş İçin Anlaştığı Kadından Akılalmaz Tuzak! Ağabeyleri Evi Bastı