Joker operasyonunda 2 tutuklama, 21 adlî kontrol - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Joker operasyonunda 2 tutuklama, 21 adlî kontrol - Son Dakika

Joker operasyonunda 2 tutuklama, 21 adlî kontrol

6 saat önce

Balıkesir'de ehliyet alamayan kişilerin yerine sınava girerek kazanmalarını sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 2'si tutuklandı, 21 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Joker operasyonunda 2 tutuklama, 21 adlî kontrol, System.String[]

Balıkesir'de ehliyet alamayan kişilerin yerine sınava girerek kazanmalarını sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 2'si tutuklandı, 21 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Balıkesir Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri sürücü kursuna operasyon yaptı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM tarafından yapılan çalışmada, 3 ay süre ile yapılan teknik takip sonucu bir sürücü kursunun çeşitli sebeplerden dolayı ehliyet alamayan şahıslardan para almak sureti ile sınavlara joker tabir edilen şahıs sokarak usulsüz ehliyet aldırdıkları tespit edilmişti. Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet suçlarından dolayı kurs çalışanı, usulsüz ehliyet alan ve joker tabir edilen şahıslar bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemede işlemleri tamamlanan şahıslardan 2'si tutuklanırken, 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:01 Kaynak: İHA
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