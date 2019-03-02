Son Dakika Haberleri: Joker' Operasyonunda 7 Tutuklama

Joker' Operasyonunda 7 Tutuklama

1 saat önce

ADIYAMAN merkezli 12 ilde düzenlenen 'joker' operasyonunda, başkalarının yerine ehliyet sınavına girdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 58 kişiden 7'si tutuklandı.

Joker' Operasyonunda 7 Tutuklama, System.String[]
ADIYAMAN merkezli 12 ilde düzenlenen 'joker' operasyonunda, başkalarının yerine ehliyet sınavına girdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 58 kişiden 7'si tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başkalarının yerine ehliyet sınavına girdikleri belirlenen kişilere yönelik 12 ilde düzenlediği operasyonda 58 kişiyi gözaltına aldı. Aralarında sürücü kurslarının sahiplerinin de bulunduğu şüphelilerin 47'si ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı. Emniyetteki işlemlerden sonra adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:16 Kaynak: DHA

Adıyaman, Güncel
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