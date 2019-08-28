Jokerler takımı zirveye kuruldu

Orta saha oyuncusu Ozan, Başakşehir maçında sağ bek oynadı. Bağ bek Dirar sol beke kaydırıldı. Jailson ön liberodan stopere çekildi. Ferdi Kadıoğlu ise hamle oyuncusu rolüyle iki haftada birer gol ve asist yaptı.



FENERBAHÇE, 20192020 sezonu başlangıcı itibariyle adeta 'Jokerler takımı' oldu fakat buna rağmen 2 hafta sonunda Süper Lig'in zirvesindeki yerini korudu. Çalıştırdığı takımlarda sezon öncesi kampında yaptırdığı idmanlar ve oluşturduğu aile ortamıyla bilinen teknik direktör Ersun Yanal ile ekibi, yine hünerlerini konuşturdu. Son olarak 2011-2012 sezonunda ligin ilk 2 maçını kazanmayı başaran Fenerbahçe, sonraki 6 sezonun hiçbirinde bunu tekrar edememişti. Sarı lacivertliler, Yanal yönetiminde başlayan 2019-2020 sezonunda önce Gazişehir'i 5-0, ardından Başakşehir'i 2-1 yenerek averajla zirvenin sahibi oldu. Üstelik bu; gerçekleşemeyen transferler ve sakatlık yaşayan futbolculara rağmen gerçekleştirildi.



Yanal, kariyerine sağ bek olarak başlayan Ozan'ı, Başakşehir karşısında bu mevkide görevlendirdi. Sağ bek orijinli Dirar, sol bekte 2 haftada 1 gol ve 1 asist üretti. Orta saha menşeili Jailson ise stoperde Başakşehir karşısında ilk golde hata yapsa da daha sonra sırıtmadı. Takıma yaptığı katkı açısından Ferdi Kadıoğlu da 'joker' oldu. Genç futbolcu iki haftada 48 dakika oynayıp bir gol ve Başakşehir deplasmanında çok kritik bir son dakika asisti üretti. Yanal'ın, Ferdi'nin 'hamle oyuncusu' olarak performansından çok memnun olduğu öğrenildi. Öte yandan takımdan gönderilmesi beklenen kaleci Kameni'nin İspanya'da kulüplerle görüştüğü ifade edildi.