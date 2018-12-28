Jokey Krizinde Son Dakika... Serdar Adalı ile Yapılan Görüşmede Neler Oldu!
37 dakika önce
TJK Başkanı Serdal Adalı'yla tüm jokeyleri temsilen görüşen Halis Karataş, Sadettin Boyraz. Erhan Yavuz, Mehmet Kaya, AyhanKurşun, Nurettin Şen, Deniz Yıldız, Onur Öztürk ve apranti Çetin Taş, son yönetmelik değişikliğiyle jokeylerin ikramiyelerden aldıkları payın azalmasından...
TJK Başkanı Serdal Adalı
'yla tüm jokeyleri temsilen görüşen Halis Karataş
, Sadettin Boyraz. Erhan Yavuz
, Mehmet Kaya
, Ayhan
Kurşun, Nurettin Şen, Deniz Yıldız
, Onur Öztürk
ve apranti Çetin Taş, son yönetmelik değişikliğiyle jokeylerin ikramiyelerden aldıkları payın azalmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.
ÇALIŞMA GRUBU KURULACAK
Toplantıda bir çalışma grubu oluşturulmasına, jokeylerin dile getirdikleri sıkıntıların üzerinde araştırma yapılmasına, binek paralarında artışa ve gider kalemlerinin tespitiyle 2020'ye kadar iki tarafın da hemfikir olacağı bir rapor oluşturacakları belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:10
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