Son Dakika Haberleri: Jokey olabilmek için 31 Temmuz son gün
Son Dakika Güncel Haber

Jokey olabilmek için 31 Temmuz son gün

47 dakika önce

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda bulunan okulda, prestijli bir meslek, güzel bir gelecek sahibi olmak isteyen adaylar, yapılan seçmelerin ardından 2 yıl süreli ve yatılı olarak, tüm eğitim masrafları Türkiye Jokey Kulübü tarafından ücretsiz olarak karşılanıyor.

Jokey olabilmek için 31 Temmuz son gün, System.String[]
İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda bulunan okulda, prestijli bir meslek, güzel bir gelecek sahibi olmak isteyen adaylar, yapılan seçmelerin ardından 2 yıl süreli ve yatılı olarak, tüm eğitim masrafları Türkiye Jokey Kulübü tarafından ücretsiz olarak karşılanıyor.

Başvuru yapabilmek için 17 yaşından gün almamış adayların, 30 – 45 kg ağırlığı arasında ve boylarının 130 – 165 cm arasında olmalarının yanı sıra İlköğretimin 2. kademesini (ikinci 4 yıllık kısmını) tamamlamış olmak ve/veya 3. kademede (üçüncü 4 yıllık kısımda) öğrenci olma zorunluluğu bulunuyor.

Geleceğin şampiyon jokeyleri olmak isteyen kursiyerler, 31 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar İstanbul'daki Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'ne hafta içi, Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, İzmir, Kocaeli ve Şanlıurfa'daki Hipodrom Müdürlüklerine haftanın tüm günü başvuru yapabilecekler.

Gençlerin önünde gelecek yıllarda örnek aldığı şampiyon jokeylerin yerinde olabilmek için büyük fırsat var. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar detaylı bilgilere Türkiye Jokey Kulübü'nün resmi internet sitesinden ulaşabilirler.
Türkiye Jokey Kulübü, İstanbul, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyanın en iyi 10 otelinden biri İstanbul'da Mayolu görüntülenen oyuncu Eda Ece, kilolu çıktığını söyleyerek isyan etti Yolcunun valizinden silah aksam ve parçaları çıktı Son dakika! Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 15:00:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jokey olabilmek için 31 Temmuz son gün
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]