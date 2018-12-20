Son Dakika Haberleri: Jokeyler İsyanda! Toplanıyorlar...

Jokeyler İsyanda! Toplanıyorlar...

8 saat önce

İkinci, üçüncü ve dördüncülük primlerinin % 3 ve % 5 oranında düşürülecek olmasına tepki gösteren jokeyleri temsilen sitemizi arayan jokeyler; 'Hiç kimse bizleri veya Derneğimizi arayarak fikrimizi sormadı.

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İkinci, üçüncü ve dördüncülük primlerinin % 3 ve % 5 oranında düşürülecek olmasına tepki gösteren jokeyleri temsilen sitemizi arayan jokeyler; 'Hiç kimse bizleri veya Derneğimizi arayarak fikrimizi sormadı. Bizler her gün at üzerinde canımızı ortaya koyuyoruz. Montlarımıza bu şekilde göz konulmasını ve bunun bir oldu bittiyi getirilmesini kesinlikle kabul etmiyoruz. Tüm şehirlerdeki jokey ve aprantilerin katılımı ile 22 Aralık 2018 Cumartesi günü İstanbul'da büyük bir toplantı yapıp, gerekli tepkimizi ortaya koyacağız' dediler.

20 Aralık 2018 Perşembe günü Resmi Gazetede yayınlanan At Yarışları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle birlikte, herhangi bir anlaşmanın bulunmadığı şartlarda standart % 10 olarak uygulanan Jokey Montları, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren değişecek. Buna göre; yılbaşından itibaren koşularda dereceye giren jokeylerden, koşuyu birinci bitiren atın jokeyi % 10, ikinci bitiren atın jokeyi % 7, üçüncü, dördüncü ve beşinciye ikramiye konulan yarışlarda beşinci bitiren atın jokeyi % 5, aprantiler ise aynı sırada bitiren jokeylerin aldığı montun yarısını yani % 50'sini alacaklar.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 09:38 

İstanbul, Aralık, Güncel
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