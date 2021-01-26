Jolly'den Göbeklitepe, Nemrut ve Mardin turu - Son Dakika

Jolly'den Göbeklitepe, Nemrut ve Mardin turu

26.01.2021 12:30
Jolly'den Göbeklitepe, Nemrut ve Mardin turu, System.String[]

Jolly, son dönemde hayata geçirdiği tematik turlarla adından sıkça söz ettiriyor. Butik Göbeklitepe & Nemrut ve Mardin turuyla sizi Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Mardin'de tarih dolu bir yolculuğa davet ediyor.

İlk rota Diyarbakır… Yaklaşık 5 yüzyıllık tarihi olan Hasanpaşa Hanı'nda kahvaltı ile güne başlayacak ve Diyarbakır Surları, Diyarbakır Ulu Camii, St. George Kilisesi, Diyarbakır Müzesi'ni ve Ardından "yaş otuz beş, yolun yarısı eder." şiiri ile tanıdığımız Diyarbakırlı Şair Cahit Sıtkı Tarancı Müze Evi'ni ziyaret edeceksiniz.

Gaziantep'te şehrin merkezini oluşturan kaleyi, pek çok tarihi han, cami ve Bakırcılar Çarşısı sizi karşılayacak. Ardından Şanlıurfa'da Halil-ül Rahman ve Rızvaniye Camileri, Balıklı Göl, Ayn-el Zeliha Gölü ve Hz. İbrahim Makamı görülecek ve ziyaret edilecek yerler arasında.

Göbeklitepe… Yaklaşık on iki bin yıl önce inşa edilmiş, insanlık tarihinin bilinen ilk tapınağı olan Göbeklitepe'ye ulaşıyoruz. Henüz çok az bir kısmı açılmış olan ve neolitik çağın hac merkezi kabul edilen Göbeklitepe'nin hikayesini dinlerken büyüleneceksiniz.  Göbeklitepe gezisi sonrasında Adıyaman'da muhteşem Nemrut Dağı macerasına başlayacaksınız. Dağ çıkış güzergahında, Kommagene kraliyet ailesinin kadınlarının anıtmezarı olan Karakuş Tümülüsü, Roma askeri mimarisinin dünyadaki en iyi köprü örneklerinden olan Cendere Köprüsü ve Komagene krallarının yazlık başkenti olan Arsemia kalıntılarını göreceksiniz. 2000 yıl öncesinin çılgın ve idealist kralı Antiokhos'un Anti-Torosların zirvesine yaptırdığı anıt mezarına ulaşarak burada Doğu ve Batı Terasları, Zeus-Oramastes, Apollon-Mithras, Herakles-Artagnes, Tanrıça Kommagene, Kral Antiochos ve koruyucu Aslan-Kartal heykellerini görüp bir yandan da muhteşem gün batımına tanık olacaksınız.

Kelaynaklarıyla ünlü Birecik'te Kelaynak Koruma Çiftliği'ni ziyaret edecek, batık şehir Halfeti'de tekne turu yapacak ve son olarak Gaziantep Zeugma Müzesini gezecekseniz.

Medeniyetler ve kültürler beşiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en gözde şehirlerinden biri olan Mardin'de ise sınırsız doğal güzellik, kültür, heyecan ve yöresel tatlarıyla damat çatlatan rotalar siz gezginlerle birlikte olacak.

Tarihin Sıfır Noktasına Yolculuk Göbeklitepe & Nemrut Turu'na İstanbul'dan uçak ile 3 gece konaklamalı olarak katılabileceğiniz başlangıç fiyatı ise 1.574 TL.

Göbeklitepe, Gaziantep, Mardin, Nemrut, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Jolly'den Göbeklitepe, Nemrut ve Mardin turu - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Kan donduran olay! Annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldürüp, kendini ihbar etti Beşiktaş yönetimi, Trabzonspor maçından önce Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzalamak istiyor Koç Holding, uzaktan çalışma modelini kalıcı hale getiriyor Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaşan koca hakim karşısında "O Bu Gece Gelecek" şarkısıyla hayatımıza girmişti! Cesur pozlar veren Şahsenem çok iddialı Son Dakika: Esnaf ve sanatkarlara kira ve gelir kaybı desteği için yeniden başvuru imkanı 2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu
Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size? Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size?         
12:48
Mesai arkadaşına Mesai arkadaşına "terbiyesiz" diyen işçi, tazminatsız kovuldu         
12:14
CHP'li belediye başkanının, kardeşini 3 birimin müdürü yaptığı ortaya çıktı CHP'li belediye başkanının, kardeşini 3 birimin müdürü yaptığı ortaya çıktı         
11:56
Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı         
11:38
Galatasaray, Youssouf Ndayishimiye transferi için Malatyaspor'la anlaşmak üzere Galatasaray, Youssouf Ndayishimiye transferi için Malatyaspor'la anlaşmak üzere         
11:30
Aşı olan Çağla Şıkel koronavirüse yakalandığı iddialarını yalanladı Aşı olan Çağla Şıkel koronavirüse yakalandığı iddialarını yalanladı         
11:11
Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm         
10:46
12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı 12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı         
09:48
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var         
09:21
Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız         
09:06
Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi         
07:59
Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş         
07:51
Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti         
22:16
G.Saray'ın eski yengesi Yolanthe Cabau bikinili cesur pozuyla göz kamaştırdı G.Saray'ın eski yengesi Yolanthe Cabau bikinili cesur pozuyla göz kamaştırdı         
21:52
Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi? Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi?         
21:12
Genç kadın kendisine Genç kadın kendisine "Balina" diyenleri azmiyle bin pişman etti         
17:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 13:22:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Jolly'den Göbeklitepe, Nemrut ve Mardin turu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei