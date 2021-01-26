Jolly'den Göbeklitepe, Nemrut ve Mardin turu

İlk rota Diyarbakır… Yaklaşık 5 yüzyıllık tarihi olan Hasanpaşa Hanı'nda kahvaltı ile güne başlayacak ve Diyarbakır Surları, Diyarbakır Ulu Camii, St. George Kilisesi, Diyarbakır Müzesi'ni ve Ardından "yaş otuz beş, yolun yarısı eder." şiiri ile tanıdığımız Diyarbakırlı Şair Cahit Sıtkı Tarancı Müze Evi'ni ziyaret edeceksiniz.

Gaziantep'te şehrin merkezini oluşturan kaleyi, pek çok tarihi han, cami ve Bakırcılar Çarşısı sizi karşılayacak. Ardından Şanlıurfa'da Halil-ül Rahman ve Rızvaniye Camileri, Balıklı Göl, Ayn-el Zeliha Gölü ve Hz. İbrahim Makamı görülecek ve ziyaret edilecek yerler arasında.

Göbeklitepe… Yaklaşık on iki bin yıl önce inşa edilmiş, insanlık tarihinin bilinen ilk tapınağı olan Göbeklitepe'ye ulaşıyoruz. Henüz çok az bir kısmı açılmış olan ve neolitik çağın hac merkezi kabul edilen Göbeklitepe'nin hikayesini dinlerken büyüleneceksiniz. Göbeklitepe gezisi sonrasında Adıyaman'da muhteşem Nemrut Dağı macerasına başlayacaksınız. Dağ çıkış güzergahında, Kommagene kraliyet ailesinin kadınlarının anıtmezarı olan Karakuş Tümülüsü, Roma askeri mimarisinin dünyadaki en iyi köprü örneklerinden olan Cendere Köprüsü ve Komagene krallarının yazlık başkenti olan Arsemia kalıntılarını göreceksiniz. 2000 yıl öncesinin çılgın ve idealist kralı Antiokhos'un Anti-Torosların zirvesine yaptırdığı anıt mezarına ulaşarak burada Doğu ve Batı Terasları, Zeus-Oramastes, Apollon-Mithras, Herakles-Artagnes, Tanrıça Kommagene, Kral Antiochos ve koruyucu Aslan-Kartal heykellerini görüp bir yandan da muhteşem gün batımına tanık olacaksınız.

Kelaynaklarıyla ünlü Birecik'te Kelaynak Koruma Çiftliği'ni ziyaret edecek, batık şehir Halfeti'de tekne turu yapacak ve son olarak Gaziantep Zeugma Müzesini gezecekseniz.

Medeniyetler ve kültürler beşiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en gözde şehirlerinden biri olan Mardin'de ise sınırsız doğal güzellik, kültür, heyecan ve yöresel tatlarıyla damat çatlatan rotalar siz gezginlerle birlikte olacak.

Tarihin Sıfır Noktasına Yolculuk Göbeklitepe & Nemrut Turu'na İstanbul'dan uçak ile 3 gece konaklamalı olarak katılabileceğiniz başlangıç fiyatı ise 1.574 TL.