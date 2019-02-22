Jolly Tur, kültür turizminde bütçeyi de hedefi de büyüttü
1 saat önce
Bu yıl deniz-kum turizminde fiyatların yüksek olması nedeniyle kültür turlarında artış beklediklerini anlatan Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, şirket olarak bu yıl kültür turizmine ayırdıkları bütçeyi yüzde 40'a çıkardıklarını söyledi.
Bu yıl deniz-kum turizminde fiyatların yüksek olması nedeniyle kültür turlarında artış beklediklerini anlatan Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar
, şirket olarak bu yıl kültür turizmine ayırdıkları bütçeyi yüzde 40'a çıkardıklarını söyledi. (Leyla İlhan)
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:05
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