Son Dakika Haberleri: Jön Kendine Yatırım Yapandır

Jön Kendine Yatırım Yapandır

53 dakika önce

Kafes , Masal, Ah Be İstanbul, Canavar Gibi, Mahkum, Tut Yüreğinden Anne gibi birçok sinema filminin başrolü Tolga Yüce, TV ekranlarında da 10' dan fazla dizide ve birçok tiyatro oyununda oynayarak haklı bir başarı grafiğini yakalamayı başardı.

Jön Kendine Yatırım Yapandır, System.String[]

Sevilen oyuncu yıllardır oyunculuk sektöründe Jön oyuncu eksiğinin olduğunu savunurken "Yeşilçam dönemlerinde bana göre Tarık Akan, Kadir İnanır ve Cüneyt Arkın bu boşluğu dolduran isimlerdi. Bugün ise Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu dışında Jön oyuncu yok gibi görünüyor. Bu isimler kendilerine ve mesleklerine kazandıklarından doğru yatırım yaptılar ve ayaktalar, bende kendime önemli yatırımlar yapıyorum, yeni dönemin önemli jönleri arasında kendime yer bulacağım" dedi.

Başarılı oyuncu Tolga Yüce, görüşmelerine devam ettiği TV dizilerinden birine karar verdikten sonra ekranlarda izleyicisiyle buluşacağınıda söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:56 Kaynak: Bültenler

TV, Tolga Yüce, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Pakistan Ordusu, Hava Sahalarına Giren İki Hint Savaş Uçağından Birini Düşürdüğünü Duyurdu AK Parti'nin Ankara Adayı Özhaseki Yeni Parti İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu

Yeni Parti Mayıs Ayında Kamuoyuna Duyurulacak, Eylül Ayında Kurulacak Türkiye Emlak Katılım Bankası Geri Dönüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 09:49:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jön Kendine Yatırım Yapandır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]