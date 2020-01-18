Jonas Omlin'in En Iyi Anlari
32 dakika önce
Basel’in kalecisi Jonas Omlin son zamanlarda performanslarıyla göz dolduruyor. İşte 24 yaşındaki İsviçrelinin Basel kalesindeki en iyi performanslarından görüntüler..
Basel'in kalecisi Jonas Omlin son zamanlarda performanslarıyla göz dolduruyor. İşte 24 yaşındaki İsviçrelinin Basel kalesindeki en iyi performanslarından görüntüler..
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:19
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