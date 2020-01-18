Jonas Omlin'in En Iyi Anlari - Son Dakika
Son Dakika Spor Jonas Omlin'in En Iyi Anlari - Son Dakika Spor

Jonas Omlin'in En Iyi Anlari

32 dakika önce

Basel’in kalecisi Jonas Omlin son zamanlarda performanslarıyla göz dolduruyor. İşte 24 yaşındaki İsviçrelinin Basel kalesindeki en iyi performanslarından görüntüler..

Basel'in kalecisi Jonas Omlin son zamanlarda performanslarıyla göz dolduruyor. İşte 24 yaşındaki İsviçrelinin Basel kalesindeki en iyi performanslarından görüntüler..

Jonas Omlin'in En Iyi Anlari

Basel, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:19 
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