Jonas Strifler: "Türkiye'de antrenörlük yapmayı çok isterim" - Son Dakika

Jonas Strifler: "Türkiye'de antrenörlük yapmayı çok isterim"

18.05.2021 13:08
Jonas Strifler:

2004 yılında başladığı profesyonel futbol hayatına, 2018 yılına kadar devam eden ve 2018 yılında futbolu bırakan Alman futbolcu Jonas Strifler "Türkiye'yi çok seviyorum.

2004 yılında başladığı profesyonel futbol hayatına, 2018 yılına kadar devam eden ve 2018 yılında futbolu bırakan Alman futbolcu Jonas Strifler "Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye'de antrenörlük yapmayı çok isterim" dedi.

Türkiye'de antrenörlük yapmak için görüşmelere başladığını dile getiren Jonas Strifler, "Antrenörlük için Türkiye'de bazı profesyonellerle görüşmelere başladım. Umarım olumlu sonuçlanır ve Türkiye'ye gelirim" sözleriyle Türkiye'de çalışmak ve yaşamak isteğini dile getirdi.

Son takımı Schalke 04'te başarılı performansı ile adından söz ettiren Jonas Strifler "14 yıllık profesyonel futbol geçmişimde birçok deneyim ve tecrübe edindim. Büyük takımların formasını giyme fırsatı elde ettim. Futbol dünyasında edindiğim tecrübelerimi antrenörlük yaparak, genç futbolculara aktarıyorum. Ben profesyonel futbol kariyerime 14 yaşında başladım" dedi.

Jonas Strifler 30 Ocak 1990 tarihinde Almanya'nın Schwetzingen şehrinde dünyaya geldi. Futbol kariyerinde önemli maçlarda forma giyen Strifler aynı zamanda Almanya'nın milli takımında da yer almıştır. Sağ bek oyuncusu olan Jonas Strifler, uluslararası oynanan futbol karşılaşmalarında da üstün performansıyla dikkatleri üzerine çekmiştir.

Futbolu bıraktıktan sonra Almanya'da antrenörlük yapmaya başlayan Jonas Strifler, "Futbol hayatımın bir parçası oldu. Bu nedenle her zaman futbolun içinde olacağım işler gerçekleştireceğim. Şu anda antrenörlük yapıyorum ve genç futbolculara destek oluyorum. Aynı zamanda yine futbol ile ilgili gerçekleştireceğim bir projem var. Yeteneği olan ve imkan bulamayan gençleri futbola kazandırmak için çalışmalar yapmak istiyorum" açıklamalarında bulundu. - ANTALYA

Jonas Strifler: Türkiye'de antrenörlük yapmayı çok isterim

Türkiye, Almanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Jonas Strifler: 'Türkiye'de antrenörlük yapmayı çok isterim' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Can Bonomo, Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi Araplar neden İsrail'e karşı birleşemiyor? Arap milliyetçiliği hakkında bilmeniz gerekenler Araplar neden İsrail'e karşı birleşemiyor? Arap milliyetçiliği hakkında bilmeniz gerekenler Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: Haziranda 30, eylüle kadar 90 milyon doz Biontech aşısı gelecek Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: Haziranda 30, eylüle kadar 90 milyon doz Biontech aşısı gelecek Tecavüz iftirasıyla 15 kişinin linç etmeye kalktığı diş hekimi konuştu: Görüntüler olmasaydı kendimi anlatamazdım Tecavüz iftirasıyla 15 kişinin linç etmeye kalktığı diş hekimi konuştu: Görüntüler olmasaydı kendimi anlatamazdım Ünlü oyuncu Şener Şen'in bisikleti bozuldu, yardıma esnaf koştu Ünlü oyuncu Şener Şen'in bisikleti bozuldu, yardıma esnaf koştu Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız "Yasak aşk yaşıyorlar" diyerek eşini ve yakın arkadaşını ormanda öldürdü! Son sözü ise "Namusumuz için yaşıyoruz" oldu Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan paylaştığı 5 saniyelik Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan paylaştığı 5 saniyelik "BLD 4.0" videosu merak uyandırdı

Son Dakika Haberleri
13:21 Araplar İsrail'e karşı neden tek ses olamıyor? İşte Arap milliyetçiliğinin bilinmeyenleri
13:07 Osmanlının ilk kibrit fabrikası satışa çıkarıldı: Değeri ise 70 milyon lira!
12:53 Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi
12:49 Thodex vurgununun kilit isimlerden Rana Azap ve Oral Çınar yakalandı
12:30 Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım
12:23 Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: Haziranda 30, eylüle kadar 90 milyon doz Biontech aşısı gelecek
11:53 Cani anne, uyuşturucu kullandığını öğrendiği kızını eşarpla boğarak öldürmüş
11:42 Son Dakika: Thodex firarilerinden Rana Azap'ın yakalandığı öğrenildi
11:39 Ünlü oyuncu Şener Şen'in bisikleti bozuldu, yardıma esnaf koştu
11:15 Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız
Osmanlının ilk kibrit fabrikası satışa çıkarıldı: Değeri ise 70 milyon lira! Osmanlının ilk kibrit fabrikası satışa çıkarıldı: Değeri ise 70 milyon lira!         
13:08
Thodex vurgununun kilit isimlerden Rana Azap ve Oral Çınar yakalandı Thodex vurgununun kilit isimlerden Rana Azap ve Oral Çınar yakalandı         
12:49
Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım         
12:31
İhaneti affetmişti! Can Yaman, sevgilisi Diletta Leotta ile karesini paylaştı İhaneti affetmişti! Can Yaman, sevgilisi Diletta Leotta ile karesini paylaştı         
12:01
Cani anne, uyuşturucu kullandığını öğrendiği kızını eşarpla boğarak öldürmüş Cani anne, uyuşturucu kullandığını öğrendiği kızını eşarpla boğarak öldürmüş         
11:53
Kuyumculardan vatandaşa uyarı geldi: Eylül ayında altının gramı 600 lira olabilir Kuyumculardan vatandaşa uyarı geldi: Eylül ayında altının gramı 600 lira olabilir         
11:38
14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi 14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi         
11:13
Fransa bu görüntüleri konuşuyor! Burak Yılmaz koridorda esip gürledi Fransa bu görüntüleri konuşuyor! Burak Yılmaz koridorda esip gürledi         
10:50
Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına AK Partili Şamil Tayyar'dan şartlı destek Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına AK Partili Şamil Tayyar'dan şartlı destek         
10:47
Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği "koruma gücü" olabilir         
10:16
Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor         
10:08
Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Aleyna Kalaycıoğlu için istisna yapıp, ailesiyle görüşme hakkı verdi Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Aleyna Kalaycıoğlu için istisna yapıp, ailesiyle görüşme hakkı verdi         
09:53
2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki 2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki "tarikat" detayı         
09:42
Cumhurbaşkanlığı, WhatsApp için son kez uyardı! Sözleşmeyi onaylayanları bekleyen tehlikeyi madde madde belirttiler Cumhurbaşkanlığı, WhatsApp için son kez uyardı! Sözleşmeyi onaylayanları bekleyen tehlikeyi madde madde belirttiler         
09:14
Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar         
22:58
Songül Karlı, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı yıktı geçti Songül Karlı, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı yıktı geçti         
21:44
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı         
17:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 13:24:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Jonas Strifler: "Türkiye'de antrenörlük yapmayı çok isterim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement