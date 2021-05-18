Jonas Strifler: "Türkiye'de antrenörlük yapmayı çok isterim"

2004 yılında başladığı profesyonel futbol hayatına, 2018 yılına kadar devam eden ve 2018 yılında futbolu bırakan Alman futbolcu Jonas Strifler "Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye'de antrenörlük yapmayı çok isterim" dedi.

Türkiye'de antrenörlük yapmak için görüşmelere başladığını dile getiren Jonas Strifler, "Antrenörlük için Türkiye'de bazı profesyonellerle görüşmelere başladım. Umarım olumlu sonuçlanır ve Türkiye'ye gelirim" sözleriyle Türkiye'de çalışmak ve yaşamak isteğini dile getirdi.

Son takımı Schalke 04'te başarılı performansı ile adından söz ettiren Jonas Strifler "14 yıllık profesyonel futbol geçmişimde birçok deneyim ve tecrübe edindim. Büyük takımların formasını giyme fırsatı elde ettim. Futbol dünyasında edindiğim tecrübelerimi antrenörlük yaparak, genç futbolculara aktarıyorum. Ben profesyonel futbol kariyerime 14 yaşında başladım" dedi.

Jonas Strifler 30 Ocak 1990 tarihinde Almanya'nın Schwetzingen şehrinde dünyaya geldi. Futbol kariyerinde önemli maçlarda forma giyen Strifler aynı zamanda Almanya'nın milli takımında da yer almıştır. Sağ bek oyuncusu olan Jonas Strifler, uluslararası oynanan futbol karşılaşmalarında da üstün performansıyla dikkatleri üzerine çekmiştir.

Futbolu bıraktıktan sonra Almanya'da antrenörlük yapmaya başlayan Jonas Strifler, "Futbol hayatımın bir parçası oldu. Bu nedenle her zaman futbolun içinde olacağım işler gerçekleştireceğim. Şu anda antrenörlük yapıyorum ve genç futbolculara destek oluyorum. Aynı zamanda yine futbol ile ilgili gerçekleştireceğim bir projem var. Yeteneği olan ve imkan bulamayan gençleri futbola kazandırmak için çalışmalar yapmak istiyorum" açıklamalarında bulundu. - ANTALYA