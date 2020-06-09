Jonathan Calleri'nin Copa del Rey'de San Sebastian'a Attığı Gol
2019-20 sezonunda RCD Espanyol ve San Sebastian arasında oynanan Copa del Rey maçında Jonathan Calleri attığı golle Espanyol'un 2-0'lık deplasman galibiyetine önemli katkıda bulunuyor.
2019-20 sezonunda RCD Espanyol ve San Sebastian arasında oynanan Copa del Rey maçında Jonathan Calleri attığı golle Espanyol'un 2-0'lık deplasman galibiyetine önemli katkıda bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 03:08
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