Jones: Her Üç Puanı Hak ettik
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Bu öğleden sonra 2-2 bet365 Stadyumu'nda Derby County ile beraberlikten sonra, menajer Nathan Jones, tarafının maçtan üç puanı almayı hak ettiğini söyledi.
Bu öğleden sonra 2-2 bet365 Stadyumu'nda Derby County ile beraberlikten sonra, menajer Nathan Jones
, tarafının maçtan üç puanı almayı hak ettiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:18
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