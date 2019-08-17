Son Dakika Haberleri: Jones: Her Üç Puanı Hak ettik
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Jones: Her Üç Puanı Hak ettik

10 dakika önce

Bu öğleden sonra 2-2 bet365 Stadyumu'nda Derby County ile beraberlikten sonra, menajer Nathan Jones, tarafının maçtan üç puanı almayı hak ettiğini söyledi.

Bu öğleden sonra 2-2 bet365 Stadyumu'nda Derby County ile beraberlikten sonra, menajer Nathan Jones, tarafının maçtan üç puanı almayı hak ettiğini söyledi.
Nathan Jones, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:18 
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