Jones'un MSV Duisburg Reaksiyonu
3 saat önce
Stoke Şehri menajeri Nathan Jones, Potters'ın MSV Duisburg'a karşı sezon öncesi ilk kez görünmesini takiben tepki verdi. Sam Clucas'un ikinci yarı grevi, Potters'ın sezon öncesi eğitim kampını imzalamak için 1-1 çekilişe yetti.
Stoke Şehri menajeri Nathan Jones
, Potters'ın MSV Duisburg'a karşı sezon öncesi ilk kez görünmesini takiben tepki verdi. Sam Clucas'un ikinci yarı grevi, Potters'ın sezon öncesi eğitim kampını imzalamak için 1-1 çekilişe yetti.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:05
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