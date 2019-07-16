Son Dakika Haberleri: Jones'un MSV Duisburg Reaksiyonu
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Jones'un MSV Duisburg Reaksiyonu

3 saat önce

Stoke Şehri menajeri Nathan Jones, Potters'ın MSV Duisburg'a karşı sezon öncesi ilk kez görünmesini takiben tepki verdi. Sam Clucas'un ikinci yarı grevi, Potters'ın sezon öncesi eğitim kampını imzalamak için 1-1 çekilişe yetti.

Stoke Şehri menajeri Nathan Jones, Potters'ın MSV Duisburg'a karşı sezon öncesi ilk kez görünmesini takiben tepki verdi. Sam Clucas'un ikinci yarı grevi, Potters'ın sezon öncesi eğitim kampını imzalamak için 1-1 çekilişe yetti.
Jones'un MSV Duisburg Reaksiyonu
Nathan Jones, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:05 
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