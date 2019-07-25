Jordan Ayew Daimi Anlaşma Üzerine Kristal Saray'a Katıldı
1 saat önce
Jordan Ayew, ilk kez kalıcı bir Crystal Palace oyuncusu olarak konuşuyor. Ayew, geçen sezonun kredi büyüsünden sonra Saray gezisine devam etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ediyor.
Jordan Ayew
, ilk kez kalıcı bir Crystal Palace
oyuncusu olarak konuşuyor. Ayew, geçen sezonun kredi büyüsünden sonra Saray
gezisine devam etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:06
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