Son Dakika Haberleri: Jordan Ayew Daimi Anlaşma Üzerine Kristal Saray'a Katıldı
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Jordan Ayew Daimi Anlaşma Üzerine Kristal Saray'a Katıldı

1 saat önce

Jordan Ayew, ilk kez kalıcı bir Crystal Palace oyuncusu olarak konuşuyor. Ayew, geçen sezonun kredi büyüsünden sonra Saray gezisine devam etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ediyor.

Jordan Ayew, ilk kez kalıcı bir Crystal Palace oyuncusu olarak konuşuyor. Ayew, geçen sezonun kredi büyüsünden sonra Saray gezisine devam etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ediyor.
Jordan Ayew Daimi Anlaşma Üzerine Kristal Saray'a Katıldı
Crystal Palace, Jordan Ayew, Saray, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:06 
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