Son Dakika Haberleri: Jordan Ayew, Pozitif AFCON Üzerine Düşünüyor
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Jordan Ayew, Pozitif AFCON Üzerine Düşünüyor

1 saat önce

Ghanain'in oyuncusu Jordan Ayew, 2019 Afrika Uluslar Kupası turnuvasına yansıdı. Ayew, turnuvadaki pozitifleri ve kardeşi Andre ile oynadıklarını tartışıyor.

Ghanain'in oyuncusu Jordan Ayew, 2019 Afrika Uluslar Kupası turnuvasına yansıdı. Ayew, turnuvadaki pozitifleri ve kardeşi Andre ile oynadıklarını tartışıyor.
Jordan Ayew, Pozitif AFCON Üzerine Düşünüyor
Jordan Ayew, Afrika, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:06 
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