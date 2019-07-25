Jordan Ayew, Pozitif AFCON Üzerine Düşünüyor
1 saat önce
Ghanain'in oyuncusu Jordan Ayew, 2019 Afrika Uluslar Kupası turnuvasına yansıdı. Ayew, turnuvadaki pozitifleri ve kardeşi Andre ile oynadıklarını tartışıyor.
Ghanain'in oyuncusu Jordan Ayew
, 2019 Afrika
Uluslar Kupası turnuvasına yansıdı. Ayew, turnuvadaki pozitifleri ve kardeşi Andre ile oynadıklarını tartışıyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:06
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