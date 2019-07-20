Jordan Henderson Alex Oxlade-Chamberlain'ın Yeni Bir İmza Gibi Olduğuna İnanıyor
13 dakika önce
İyileşmesinden yeni çıkan Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool'un sezon öncesi kampanyasında parlak bir kıvılcım oldu. Jordan Henerson, İngiltere orta saha oyuncusu kadroya geri döndüğü için heyecanını dile getiriyor.
İyileşmesinden yeni çıkan Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool
'un sezon öncesi kampanyasında parlak bir kıvılcım oldu. Jordan Henerson, İngiltere
orta saha oyuncusu kadroya geri döndüğü için heyecanını dile getiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:05
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