Son Dakika Haberleri: Jordan Henderson Alex Oxlade-Chamberlain'ın Yeni Bir İmza Gibi Olduğuna İnanıyor
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Jordan Henderson Alex Oxlade-Chamberlain'ın Yeni Bir İmza Gibi Olduğuna İnanıyor

13 dakika önce

İyileşmesinden yeni çıkan Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool'un sezon öncesi kampanyasında parlak bir kıvılcım oldu. Jordan Henerson, İngiltere orta saha oyuncusu kadroya geri döndüğü için heyecanını dile getiriyor.

İyileşmesinden yeni çıkan Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool'un sezon öncesi kampanyasında parlak bir kıvılcım oldu. Jordan Henerson, İngiltere orta saha oyuncusu kadroya geri döndüğü için heyecanını dile getiriyor.
Jordan Henderson Alex Oxlade-Chamberlain'ın Yeni Bir İmza Gibi Olduğuna İnanıyor
Alex Oxlade Chamberlain, İngiltere, Liverpool, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:05 
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