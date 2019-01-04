Jordan Peele İmzalı "BİZ" Filminden Altyazılı İlk Fragman!

Oscar® ödüllü Luipita Nyong'o, kocası Gabe (Black Panther'de Winston Duke) ve iki çocukları (Shahadi Wright Joseph, Evan Alex) ile birlikte sakin bir yaz tatili için sahil kıyısındaki çocukluk evine dönen Adelaide Wilson rolünde.

Geçmişten gelen, açıklanamayan ve çözülmeyen bir travma tarafından ele geçirilen ve ürkütücü bir dizi tesadüf yaşayan Adelaide, ailesinin başına kötü bir şey geleceğinden giderek daha emin olmaya başladıkça paranoyasının da tırmandığını farkeder.

Arkadaşları (Emmy ödüllü Elisabeth Moss, Tim Heidecker, Cali Sheldon, Noelle Sheldon) ile plajda geçirdikleri gergin bir günün ardından Adelaide ve ailesi tatil evlerine dönerler. Wilson'lar akşam karanlığı çöktüğü sırada garaj yolunda dururlarken el ele tutuşmuş 4 kişinin siluetini görürler. BİZ filminde sevimli bir Amerikan ailesi, dehşet verici esrarengiz düşmanlarıyla yani kendilerinin tıpatıp aynısı olan kötü versiyonlarıyla karşı karşıya geliyor.