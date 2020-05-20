Jorge Garbajosa, FIBA'nın takvim kararlarını destekledi - Son Dakika

İspanya Basketbol Federasyonu (FEB) Başkanı Jorge Garbajosa, Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun (FIBA) korona virüs salgını nedeni ile yaptığı ve yapmayı planladığı takvim değişikliklerini desteklediğini açıkladı.

FIBA, korona virüs salgını nedeniyle geçen süreçte hızlı aksiyon alıp, sporcuların, kulüplerin ve liglerin çıkarlarının ön planda tutulduğunu belirterek, Olimpiyat Elemeleri, Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonlarının da dahil olduğu basketbol takvimindeki düzenlemeleri sırayla duyurmuştu.

İspanya Basketbol Federasyonu Başkanı Jorge Garbajosa da İspanyol basınına yaptığı açıklamada, FIBA'nın korona virüs salgını nedeni ile yaptığı ve yapmayı planladığı takvim değişikliklerini desteklediğini söyledi. Garbajosa, FIBA 2021 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket) kasım 2020'de oynanacak elemeleri için, FIBA'nın duruma göre değişikliğe açık olduğunu bilmekten dolayı memnun olduğunu belirterek, "Şu andaki durum ilk eleme penceresinin kasım ayında oynatılacağı, bu tarih iyi planlanmış ve başarılı olduğunu kanıtlamış bir organizasyon için uygun. Ancak korona virüs salgını nedeniyle hepimiz elemelerin bu tarihlerde nasıl oynanabileceğini merak ediyoruz. Salgın maçların oynanmasını önleyecek durumda olursa, FIBA'nın ihtiyaca göre farklı senaryolar düşündüğünü biliyorum, şu an öncelik maçların kasım ayında oynatılmasında" diye konuştu.

FIBA'nın yerel ligler ve Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) ile mümkün olan en iyi takvim çalışmalarını yapabilmek için birlikte çalıştığını söyleyen Garbajosa, "Her durumda, benim için niyet eylemlerle gösterilir ve FIBA bunu yapıyor. Hem FIBA hem de ULEB. ULEB Başkanı Thomas Van den Spielgel'e de takvimlerin koordinasyonuna yardım ettiği için teşekkür ederim. El ele gitmeye çalıştığımızı gösteren, ileriye doğru önemli bir adım dedi.

(İHA)