Jorge Jesus İstanbul'da - Son Dakika
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Jorge Jesus İstanbul'da

01.06.2022 08:57

Fenerbahçe'nin görüşmelerini sürdürdüğü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin görüşmelerini sürdürdüğü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin görüşmelerini devam ettirdiği Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Türkiye'ye geldi. Lizbon'dan havalanan özel uçakla Sabiha Gökçen Havaalanı'na inen Jorge Jesus, kendisini bekleyen özel helikopterle havaalanından ayrılıp kalacağı otele geçti.

Portekizli teknik adamın gelecek günlerde Fenerbahçe ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

(Ömer Karaoğlu - İHA)

Jorge Jesus İstanbul'da
Jorge Jesus İstanbul'da
Jorge Jesus İstanbul'da
Jorge Jesus İstanbul'da

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Kaynak: İHA

Jorge Jesus, Fenerbahçe, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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