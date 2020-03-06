Jorge Jesus'tan Fenerbahçelileri üzecek açıklama

Spor Arena Dış Haberler | Fenerbahçe'de Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardından ismi sarı lacivertli ekiple anılan Flamengo Teknik Direktörü Jorge Jesus, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Sport TV'ye özel bir röportaj veren Portekizli teknik adam, Avrupa'da herhangi bir takım çalıştırmak gibi bir düşüncesi olmadığını söyledi.



Brezilya'dan ayrılma niyetinde olmadığını açıkça ifade eden Jesus, Barcelona ve Real Madrid gibi Avrupa devlerini çalıştırma hayalinden de vazgeçtiğini ifade etti.



Jorge Jesus'un açıklamaları şu şekilde:



"Libertadores Kupası'nı bir kez daha kazansam bile hayallerim gerçek olmayacak. Avrupa'ya giderek Brezilya'ya benzemeyen bir ortamda, Brezilya futboluna yakın olmayan bir takımın parçası olma niyetinde değilim. Bu yüzden ileride Portekiz'e yani evime döneceğim"