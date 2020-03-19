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Jorge Jesus'un ikinci korona virüs testi negatif çıktı
6 saat önce
Brezilya ekibi Flamengo'nun Teknik Direktörü Jorge Jesus, ikinci korona virüs testinin negatif çıktığını açıkladı.
Brezilya ekibi Flamengo'nun Teknik Direktörü Jorge Jesus, ikinci korona virüs testinin negatif çıktığını açıkladı.
Flamengo'nun Portekizli teknik adamı Jorge Jesus, ilk korona virüs test sonucunun pozitif çıkmıştı. Jesus, durumunun kesinleşmesi için ikinci testi yaptırdı. Konuyla ilgili son durumunu sosyal medya hesabından açıklayan Jorge Jesus, ikinci test sonucunun negatif çıktığını belirterek, "Çok mutluyum, bana destek olanlara teşekkürler ederim. Dua etmeye devam edeceğim" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:33 Kaynak: İHA
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