Jorge Lorenzo emekli oldu

Moto GP'de 3 dünya şampiyonluğu olan İspanyol pilot Jorge Lorenzo, profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı.



Moto GP'de sezonun son yarışının yapılacağı Valensiya pistinde basın toplantısı düzenleyen 32 yaşındaki Lorenzo, "Bir pilotun hayatında 4 önemli an vardır. İlki, ilk yarışınız, sonra ilk kazandığınız yarış, ardından ilk dünya şampiyonluğu ve sonuncusu da ayrılacağını açıkladığınız gün. Valensiya benim son Moto GP yarışım olacak." dedi.



Lorenzo, Honda Repsol ile yaptığı anlaşmanın sezon başında kendisini çok heyecanlandırdığını ancak yaşadığı sakatlıklardan dolayı güçsüzleştiğini ve rekabetten düştüğünü ifade etti.



Moto GP tarihinde, Yamaha ile 2010, 2012 ve 2015 yıllarında üç dünya şampiyonluğu bulunan Lorenzo, bu sezon Honda Repsol adına yarışıyordu.



Moto GP yarışlarında Eylül 2018'den bu yana 14 kez motosikletten düşen ve önemli sakatlıklar yaşayan Lorenzo, bu yıl 28 Haziran'da Assen pistindeki düşüşünün ardından el, ayak ve iki omur kırığından ameliyat geçirmişti.



Honda'nın Jorge Lorenzo'nun yerine Fransız pilot Johann Zarco ile anlaşması bekleniyor.