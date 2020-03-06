Jorge Mendes operasyonu Falcao'ya sıçradı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Jorge Mendes operasyonu Falcao'ya sıçradı! - Son Dakika Spor

Jorge Mendes operasyonu Falcao'ya sıçradı!

7 saat önce

Portekizli futbol menajeri Mendes, çeşitli ülkelerden kulüplerin ve oyuncuların paralarını aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla soruşturma altına alındı.

Jorge Mendes operasyonu Falcao'ya sıçradı!, System.String[]

Portekizli futbol menajeri Mendes, çeşitli ülkelerden kulüplerin ve oyuncuların paralarını aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla soruşturma altına alındı.


Ofsayt Operasyonu' adını verilen soruşturmada 300'den fazla ayrı vergi kaçırma olayı olduğu belirtildi.


ÇOK ÜNLÜ OYUNCULAR VAR


James Rodriguez, Falcao, Jackson Martinez gibi isimlerin transferlerinden elde edilen gelirler ile birlikte Casillas, Danilo Pereira, Maxi Pereira gibi isimler gündeme geldi.


HESAPLARI İNCELENECEK


Bu oyuncuların maaşlarının da Mendes aracılığıyla vergi kaçırma eylemlerinin konusu olduğu, bu nedenle bu futbolcular ile ilişkili banka hesaplarının incelendiği ifade edildi.


RADAMEL FALCAO DA LİSTENİN İÇİNDE


Ünlü futbol menajeri Mendes'in vergi kaçırma olayında adı geçen futbolcular arasında Galatasaray'ın golcü oyuncusu Falcao da var. (Sabah)

Futbol, Falcao, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:35 
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