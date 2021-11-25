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SPOR Jorge Sampaoli: Böyle maçlarda rakipler eksiklerinizi affetmez - Son Dakika

SPOR Jorge Sampaoli: Böyle maçlarda rakipler eksiklerinizi affetmez

25.11.2021 23:19

Jorge Sampaoli: Böyle maçlarda rakipler eksiklerinizi affetmez"Birincilik istiyorduk""Her zaman kazanmaya çalışacağız""Biz bu atmosferlere alışığız"Arkadiusz Milik: Galatasaray çok kararlıydı ve galibiyeti hak etti"Benim görevim sahaya çıkıp yüzde yüzümü vermek"Ata SELÇUK - Kaan ÜLKER / -...

Jorge Sampaoli: Böyle maçlarda rakipler eksiklerinizi affetmez

"Birincilik istiyorduk"

"Her zaman kazanmaya çalışacağız"

"Biz bu atmosferlere alışığız"

Arkadiusz Milik: Galatasaray çok kararlıydı ve galibiyeti hak etti

"Benim görevim sahaya çıkıp yüzde yüzümü vermek"

Ata SELÇUK - Kaan ÜLKER/ - Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, "Böyle maçlarda rakip hiçbir zaman bizim eksikliklerimizi affetmez" dedi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 5'inci maçında Galatasaray'a 4-2 mağlup olarak turnuvaya veda eden Marsilya'da teknik direktör Jorge Sampaoli ve oyuncu Arkadiusz Milik, maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Sampaoli, maçta çok fazla hata yaptıklarını söyleyerek, "Hiç ummadığımız bir anda gol yedik. Maç bir anda bizim için kötü gitmeye başladı. Maalesef böyle maçlarda rakip hiçbir zaman bizim eksikliklerimizi affetmez" dedi.

"BİRİNCİLİK İSTİYORDUK"

Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Biz birincilik istiyorduk. Takımımız çok genç, olgunlaşmaları gerekiyor. Daha sonraki maçlarda takımımın daha çabuk olgunlaşması için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN KAZANMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

UEFA Avrupa Konferans Ligi'yle ilgili düşünceleri sorulan Sampaoli, "Biz yeni turnuvalara da aynı şekilde, aynı heyecanla katılıyoruz. Her zaman kazanmaya çalışacağız. Hiçbir maçı verme niyetimiz yok. Biz buraya kazanmaya gelmiştik ama maçın başında yediğimiz goller bizi zorladı ve bizi hayal kırıklığına uğrattı" açıklamasını yaptı.

"BİZ BU ATMOSFERLERE ALIŞIĞIZ"

"Galatasaray taraftarının yarattığı atmosfer kaybetmenizde etkili oldu mu" sorusuna Sampaoli, "Biz bu atmosferlere alışığız. Bizim oyuncularımızın çok genç olması ve hatalar yapabilmesi maçı kaybetmemize sebep oldu. İlk dakikalarda 2 gol yememiz ve sahadaki baskı, psikolojik olarak Galatasaray'ın daha güçlü olmasını sağladı" yanıtını verdi.

MILIK: GALATASARAY ÇOK KARARLIYDI VE GALİBİYETİ HAK ETTİ

Takımının Galatasaray ağlarına gönderdiği iki golün de sahibi olan Arkadiusz Milik ise ilk 20 dakikanın kendileri adına çok zor geçtiğini belirterek, "Çok zor bir maç olacağını bekliyorduk ama tabii ki amacımız kazanmaktı. Galatasaray çok kararlıydı ve bu galibiyeti hak etti" diye konuştu.

"Puan kazanmak için oynadık" diyen Milik, "Daha fazlasını yapabilirdik. Gerçekten çok üzgünüm. Bir sonraki maçımız pazar günü. Onu düşünmekten başka bir seçeneğimiz yok şu anda" ifadelerini kullandı.

"BENİM GÖREVİM SAHAYA ÇIKIP YÜZDE YÜZÜMÜ VERMEK"

Milik, "UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele etmek sizi zorlayacak mı" sorusuna şu yanıtı verdi: " Moskova'yı yenersek belki Konferans Ligi'ne gidip ilerleyebiliriz. Ben sadece futbolcuyum. Benim görevim sahaya çıkıp yüzde yüzümü vermek. Şu anda tüm odağımız pazar günkü maça olmalı."

Son olarak Cengiz Ünder'in süre almaması ile ilgili gelen soruya Milik, "Cengiz çok iyi bir oyuncu. Geldiğinden beri bize çok şey kattı. O'nu özledik. Tabii ki bu maçı kaybetmemiz için bir bahane olamaz" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.

SPOR Jorge Sampaoli: Böyle maçlarda rakipler eksiklerinizi affetmez
SPOR Jorge Sampaoli: Böyle maçlarda rakipler eksiklerinizi affetmez
SPOR Jorge Sampaoli: Böyle maçlarda rakipler eksiklerinizi affetmez
SPOR Jorge Sampaoli: Böyle maçlarda rakipler eksiklerinizi affetmez

Arkadiusz Milik, Jorge Sampaoli, Galatasaray, Marsilya, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Jorge Sampaoli: Böyle maçlarda rakipler eksiklerinizi affetmez - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Jorge Sampaoli: Böyle maçlarda rakipler eksiklerinizi affetmez - Son Dakika
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