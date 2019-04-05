Jorn West Larsen, Türk Hakemlerini İzleyecek
1 saat önce
UEFA Eğitimcisi ve Gözlemcisi Jorn West Larsen, MHK Hakem Gelişim programları çerçevesinde Türk hakemlerini izleyecek.
UEFA Eğitimcisi ve Gözlemcisi Jorn West Larsen, MHK Hakem Gelişim programları çerçevesinde Türk hakemlerini izleyecek. Türkiye Futbol Federasyonu
'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "UEFA Eğitimcisi ve Gözlemcisi Jorn West Larsen, MHK Hakem Gelişim programları çerçevesinde hakem izleme çalışması için Türkiye'ye geldi. Jorn West Larsen, Spor Toto Süper Lig'de bu hafta oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor
- Bursapor ve Kasımpaşa
- Büyükşehir Belediye Erzurumspor
karşılaşmalarında, hakemlerimizi izleyecek ve maç sonralarında hakemlerle detaylı analizler yaparak, MHK'ya bu konuda rapor sunacak" denildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:07 Kaynak: İHA
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