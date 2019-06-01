Jose Antonio Reyes: Dünyaca ünlü futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü futbol yıldızı Jose Antonio Reyes geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Eski kulübü Sevilla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 35 yaşındaki Reyes'in hayatını kaybettiğini doğruladı.

Sevilla'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Daha kötü bir haberi doğrulayamazdık... Sevilla'nın sevilen yıldızı Jose Antonio Reyes geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Huzur içinde uyu" denildi.

Reyes 2004-2007 yılları arasında İngiltere takımı Arsenal'in formasını giymişti.

Arsenal "şok edici haber karşısında yıkıldıklarını" açıkladı.

Yıldız oyuncu İspanya Milli Takımı adına 21 kez maça çıktı. Reyes son olarak ikinci lig kategorisindeki Extremadura takımında futbol oynuyordu.

Reyes Haziran 2017'de Noelia Lopez ile evlenmişti. Daha önceki ilişkisinden de 3 çocuğu bulunuyordu.