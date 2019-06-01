Son Dakika Haberleri: Jose Antonio Reyes hayatını kaybetti
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Jose Antonio Reyes hayatını kaybetti

29 dakika önce

Efsane İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes, geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti.

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Efsane İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes, geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti.

Bir döneme damga vuran ve aktif sporculuk yaşantısını İspanya 2. Lig ekiplerinden Extremadura'da sürdüren yıldız futbolcu Jose Antonio Reyes geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Sevilla'nın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada 35 yaşındaki futbolcunun trafik kazası sonucu hayata gözlerini yumduğu ifade edildi. Reyes kariyeri boyunca 1 Premier Lig, 1 İngiltere Kupası, 1 La Liga Kupası ve 5 kez UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı kazanmıştı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:18 Kaynak: İHA
Jose Antonio Reyes, Spor
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