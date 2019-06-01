Jose Antonio Reyes hayatını kaybetti
27 dakika önce
İSTANBUL / DHAİspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes, geçirdiği trafik kazası sonucunda 35 yaşında hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:21 Kaynak: DHA
İSTANBUL/ DHA
İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes, geçirdiği trafik kazası sonucunda 35 yaşında hayatını kaybetti.
Sevilla'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Daha kötü bir haberi onaylayamazdık. Sevilla'nın yıldız oyuncusu Jose Antonio Reyes trafik kazasında vefat etti. Huzur içinde yatsın" ifadeleri yer aldı.
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Jose Antonio Reyes, trafik kazasında hayatını kaybetti.
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