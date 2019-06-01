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Jose Antonio Reyes hayatını kaybetti

27 dakika önce

İSTANBUL / DHAİspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes, geçirdiği trafik kazası sonucunda 35 yaşında hayatını kaybetti.

Jose Antonio Reyes hayatını kaybetti, System.String[]

İSTANBUL/ DHA

İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes, geçirdiği trafik kazası sonucunda 35 yaşında hayatını kaybetti.
Sevilla'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Daha kötü bir haberi onaylayamazdık. Sevilla'nın yıldız oyuncusu Jose Antonio Reyes trafik kazasında vefat etti. Huzur içinde yatsın" ifadeleri yer aldı.


Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:21 Kaynak: DHA
DHA, Jose Antonio Reyes, Spor
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