Son Dakika Haberleri: Jose Bordalas: "Bu sonuç bizim için oldukça iyi oldu"
Son Dakika Spor Jose Bordalas: 'Bu sonuç bizim için oldukça iyi oldu' - Son Dakika Spor

Jose Bordalas: "Bu sonuç bizim için oldukça iyi oldu"

6 saat önce

- Jose Bordalas: "Bu sonuç bizim için oldukça iyi oldu" Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas: "Trabzonspor'da oynayan oyuncuların oyun tarzları hoşuma gitti"TRABZON - Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas, ritmi yavaşça yakaladıklarını belirterek, "Genel hatlarla kazandık ve bu...

- Jose Bordalas: "Bu sonuç bizim için oldukça iyi oldu"

Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas:

" Trabzonspor'da oynayan oyuncuların oyun tarzları hoşuma gitti"

TRABZON - Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas, ritmi yavaşça yakaladıklarını belirterek, "Genel hatlarla kazandık ve bu zafer futbolcularımız için önemliydi" dedi.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. haftasında İspanyol ekibi Getafe, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas, "Bu sonuç bizim için oldukça iyi oldu. Bugün kazandık. İlk yarıya avantajlı giremedik. Daha sonra ikinci yarıda gol attık. Bu zaferden dolayı futbolcuları tebrik etmek gerekiyor. Yükselmek için bir üst tura çıkabilmek için farklı senaryolar vardı. Oynadığımız bu karşılaşmada ritmi yavaşça yakaladık, yavaşça yükselttik. Bu tür maçlarda bu tarz oyunlar faydalı. Genel hatlarla kazandık ve bu zafer futbolcularımız için önemliydi. İlk yarı yaptığımız oyuncu değişiklikleri ikinci yarıya hazırlıktı. İkinci yarıda golü atarak maçı kazandık. İspanya'da lig zor geçiyor. Bu yüzden oyuncu değişikliklerinin dozunu ayarlamamız gerekiyor oyuncuların tecrübelerinin artması için. Maçı bir gol daha atarak bitirmek istedik ama maalesef elde edemedik. Trabzonspor'da oynayan oyuncuların oyun tarzları hoşuma gitti. Çok hızlı ve dinamik oyuncular vardı. Kazanmak istediler. Umarım antrenörleri kendilerine daha fazla şans verir" ifadelerini kullandı.

Jose Bordalas: Bu sonuç bizim için oldukça iyi oldu

Trabzonspor, Getafe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:43 Kaynak: İHA
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