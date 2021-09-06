Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e güldüren doğum günü mesajı: Kimse 68 olduğuna inanmaz

Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Fatih Terim, 68. yaşını keyifli şekilde kutladı. Futbolcular, basın mensupları, yönetim ve taraftarlar Terim için ayrı ayrı pasta kesti, duygusal mesajlar attı.

SÜRPRİZ YAPILDI

Galatasaray medya ekibi, Fatih Terim'e önemli sürpriz yaptı. Arsene Wenger, Diego Simeone, Tuchel, Spaletti gibi isimler Terim'i yere göğe sığdıramadı. Yakın arkadaşı Jose Mourinho da, Terim'e takıldı. Mourinhı, "48. yaş gününü kutluyorum. Senin 68 olduğuna kimse inanmaz" dedi.