Jose Mourinho'dan Sneijder ve Samuel Eto'o itirafları!

Tottenham'ın menajeri Jose Mourinho, Inter'den eski öğrencileri Samuel Eto'o ve Wesley Sneijder'e övgülerde bulundu.



"ÇOK GARİP"



Antalyaspor ve Konyaspor formaları giyen Eto'o hakkında konuşan Mourinho, "Eto'o'nun kariyeri boyunca Ballon d'Or'u kazanamamış olması çok garip" dedi.



"SNEIJDER İNANILMAZDI"



Mourinho, Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder için ise "Şampiyonlar Ligi'ni kazandığımız sezon Sneijder inanılmazdı. Hem 3 kupa kazandı ve Dünya Kupası'nda final oynadı. Ancak Ballon d'Or sıralamasında ilk 3'e giremedi. Gerçekten inanılmaz" ifadelerini kullandı.



