Jose Mourinho Harry Kane'in Sakatlığı Hakkında Konuştu
01.02.2021 13:14
Premier Lig'de Brighton'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yapan Jose Mourinho, ikinci yarıyı daha iyi bulduğunu, daha fazla pozisyonlar yakaladıklarını söyledi. Harry Kane'in sakatlığıyla ilgili de konuşan Mourinho, İngiliz yıldızın birkaç haftada sahalara dönebileceğini söyledi.
Premier Lig'de Brighton'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yapan Jose Mourinho, ikinci yarıyı daha iyi bulduğunu, daha fazla pozisyonlar yakaladıklarını söyledi. Harry Kane'in sakatlığıyla ilgili de konuşan Mourinho, İngiliz yıldızın birkaç haftada sahalara dönebileceğini söyledi.
Son Dakika Üç vekilin CHP'den istifasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: AK Parti'yi suçlamak yüzsüzlük, pişkinliktir Myanmar'daki darbeye ABD'den çok sert tepki: Geri adım atılmazsa harekete geçeceğiz Liverpool, milli futbolcu Ozan Kabak'ı kiralamak için Schalke 04 ile anlaştı Teröristbaşı Mazlum Kobani: ABD'de Biden yönetimiyle ortak bir program hazırlayacağız Damadı şaşkına uğratan istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı Ayhan Bilgen, tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni parti için sinyal verdi Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı