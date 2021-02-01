Jose Mourinho Harry Kane'in Sakatlığı Hakkında Konuştu

Premier Lig'de Brighton'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yapan Jose Mourinho, ikinci yarıyı daha iyi bulduğunu, daha fazla pozisyonlar yakaladıklarını söyledi. Harry Kane'in sakatlığıyla ilgili de konuşan Mourinho, İngiliz yıldızın birkaç haftada sahalara dönebileceğini söyledi.