Jose Mourinho ile Nwakaeme arasında dikkat çeken konuşma: Sen mi daha iyisin yoksa o mu kötü?

Trabzonspor, Avrupa defterini Roma mağlubiyetiyle kapattı. İtalya'da oynanan maça Çizme ekibinin hocası Jose Mourinho ve bordo-mavililerin yıldızı Nwakaeme arasındaki diyalog damga vurdu. Herkesin merak ettiği konuşmaya ait detaylar ortaya çıktı.

"O DAHA İYİ"

Takvim'in haberine göre; Roma'nın hocası Jose Mourinho'nun sağ bek Rick Karsdrop ile Anthony Nwakaeme'nin yanına gelip söylediği sözler çok merak ediliyordu. Mourinho, Trabzonspor'u alan savunmasıyla karşılarken sadece Nwakaeme'nin başına sağ beki Karsdrop'u dikti. Ancak Nijeryalı yıldız çalımlarıyla onu bir hayli yıprattı. Maçın son bölümünde Mourinho 2 oyuncunun da taç çizgisi üzerinde olduğu bir anda yanlarına gitti ve Nwakaeme'ye "Sen mi daha iyisin yoksa o mu kötü?" dedi. Üç isim de gülerken Fırtına'nın yıldızı Karsdrop'u göstererek "O daha iyi" yanıtını verdi.