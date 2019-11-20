Son Dakika › Spor › Jose Mourinho'nun Tottenham'da ilk sözleri! - Son Dakika Spor
Jose Mourinho'nun Tottenham'da ilk sözleri!
6 saat önce
Spor Arena Dış Haber | Yeni takımı Tottenham'da teknik direktör olarak ilk kez konuşan Mourinho, şu sözleri kullandı;Size neyin sözünü verebilirim? Tutku! Gerçek tutku! Tutku, benim işim. Ben kariyerim boyunca işime hep tutkuyla sarıldım. Tottenham gibi bir kulüpte olduğum için daha mutlu olamazdım.
Spor Arena Dış Haber | Yeni takımı Tottenham'da teknik direktör olarak ilk kez konuşan Mourinho, şu sözleri kullandı;
Size neyin sözünü verebilirim? Tutku! Gerçek tutku! Tutku, benim işim. Ben kariyerim boyunca işime hep tutkuyla sarıldım. Tottenham gibi bir kulüpte olduğum için daha mutlu olamazdım.
Tottenham stadı güzel mi? Bence dünyanın en güzel stadyumu. Gerçek bu... Burada olmayı seviyorum.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:01
Tottenham Mourinho'yu resmen açıkladı 27-0 kazanılan maç sonrası Massimiliano Riccini kovuldu Ronaldo'nun Georgina Rodriguez ile evlendiği iddia edildi! Fernando Muslera'nın "Sakatım" diyerek İsrail'e gitmediği iddia edildi!