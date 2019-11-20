Son Dakika Haberleri: Jose Mourinho'nun Tottenham'da ilk sözleri!
Son Dakika Spor Jose Mourinho'nun Tottenham'da ilk sözleri! - Son Dakika Spor

Jose Mourinho'nun Tottenham'da ilk sözleri!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Yeni takımı Tottenham'da teknik direktör olarak ilk kez konuşan Mourinho, şu sözleri kullandı;Size neyin sözünü verebilirim? Tutku! Gerçek tutku! Tutku, benim işim. Ben kariyerim boyunca işime hep tutkuyla sarıldım. Tottenham gibi bir kulüpte olduğum için daha mutlu olamazdım.

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Spor Arena Dış Haber | Yeni takımı Tottenham'da teknik direktör olarak ilk kez konuşan Mourinho, şu sözleri kullandı;


Size neyin sözünü verebilirim? Tutku! Gerçek tutku! Tutku, benim işim. Ben kariyerim boyunca işime hep tutkuyla sarıldım. Tottenham gibi bir kulüpte olduğum için daha mutlu olamazdım.


Tottenham stadı güzel mi? Bence dünyanın en güzel stadyumu. Gerçek bu... Burada olmayı seviyorum.

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Jose Mourinho, Tottenham, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:01 
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