Jose Mourinho'nun Tottenham'da ilk sözleri!

Spor Arena Dış Haber | Yeni takımı Tottenham'da teknik direktör olarak ilk kez konuşan Mourinho, şu sözleri kullandı;



Size neyin sözünü verebilirim? Tutku! Gerçek tutku! Tutku, benim işim. Ben kariyerim boyunca işime hep tutkuyla sarıldım. Tottenham gibi bir kulüpte olduğum için daha mutlu olamazdım.



Tottenham stadı güzel mi? Bence dünyanın en güzel stadyumu. Gerçek bu... Burada olmayı seviyorum.

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