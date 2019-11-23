Son Dakika Haberleri: Jose Mourinho sahaya çıkıyor! Canlı | West Ham - Tottenham
Son Dakika Spor Jose Mourinho sahaya çıkıyor! Canlı | West Ham - Tottenham - Son Dakika Spor

Jose Mourinho sahaya çıkıyor! Canlı | West Ham - Tottenham

6 saat önce

İngiltere Premier Lig'de Londra derbisi! Jose Mourinho'nun ilk kez Tottenham teknik direktörlüğünde çıkacağı maçta rakip West Ham...Zorlu mücadeleyi Spor Arena'nın 3 boyutlu canlı anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

Jose Mourinho sahaya çıkıyor! Canlı | West Ham - Tottenham, System.String[]

İngiltere Premier Lig'de Londra derbisi! Jose Mourinho'nun ilk kez Tottenham teknik direktörlüğünde çıkacağı maçta rakip West Ham...


Zorlu mücadeleyi Spor Arena'nın 3 boyutlu canlı anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Jose Mourinho, Londra, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:06 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cenk Tosun'lu Everton evinde Norwich City'ye yenildi
Fenerbahçe Obradovic ile anlaştı! Yıllık 3 milyon euro kazanacak Leicester City deplasmanda Brighton & Hove Albion'ı devirdi Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 21:54:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jose Mourinho sahaya çıkıyor! Canlı | West Ham - Tottenham
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]