Jose Mourinho - Tottenham'da Pochettino'nun yerine Portekizli teknik direktör göreve getirildi

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino'nun görevden alınması sonrası boşalan menajerlik koltuğuna Jose Mourinho'nun getirildiğini duyurdu.

Adada daha önce Chelsea ve Manchester United takımlarını da çalıştıran Mourinho, 2022-23 sezonunun sonuna kadar kendisini Londra kulübüne bağlayan kontratı imzaladı.

56 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, "Bu oyuncularla çalışacak olmak beni motive eden nedenlerden biriydi" dedi.

Spurs'ün başkanı Daniel Levy de görevlendirme ile ilgili "Jose futbol sahalarındaki en iyi çalıştırıcılardan biri" açıklamasını yaptı.

Görevden alınan Arjantinli Pochettino yönetimindeki Tottenham geçen yıl Şampiyonlar Ligi finaline kalmayı başarmıştı.

'Soyunma odasına inanç ve enerji getireceğini düşünüyorum'

Kuzey Londra kulünü Madrid'deki finalde Liverpool'a 2-0 yenilmişti.

Arjantinli çalıştırıcı Mauricio Pochettino 2014 Mayıs'ından bu yana takımın çalıştırıcısıydı.

Pochettino bu süre içinde kupa kazanmayı başaramadı.

Spurs'ün başkanı Levy de Mourinho'yu övdüğü açıklamasında, "O çalıştırdığı her takımda başarılar kazanmış bir isim. Soyunma odasına inanç ve enerji getireceğini düşünüyorum" dedi.

Mourinho 2005, 2006 ve 2015 yıllarında Chelsea'yi Premier Lig'de şampiyon yaptı. Londra'nın mavi beyazlı takımı ile iki kez de İngiltere Kupası'nı kaldırdı.

Portekizli çalıştırıcı Manchester United ile de 2016 yılında Avrupa Ligi kupasını kazandı.

Spurs liderin 20 puan gerisinde

Mourinho 2018 Aralık ayında Manchester United yönetimi tarafından görevde alınmıştı.

56 yaşındaki çalıştırıcı, Porto ile 2004 yılında Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmıştı.

Sonrasında ise 2010 yılında İtalya'nın İnter takımı ile aynı kupaya uzanmış aynı yıl FIFA Yılın Teknik Direktörü seçilmişti.

Spurs bu sezon ligde 14. sırada, lider Liverpool'un 20 puan arkasında yer alıyor.

Jose Mourinho'nun Cumartesi günü West Ham United karşısında sahada olacağı açıklandı.