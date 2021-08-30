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Jose Mourinho, Trabzonspor'un galibiyetine alkış yorumuyla destek verdi - Son Dakika

Jose Mourinho, Trabzonspor'un galibiyetine alkış yorumuyla destek verdi

30.08.2021 10:16

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma tepkisiz kalmadı.

UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor 'u eleyen Roma'nın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, bordo-mavili takıma mesaj gönderdi.

MOURINHO'DAN ALKIŞ ALDILAR

Trabzonspor'un Giresunspor'u tek golle yendiği maçın ardından, bordo-mavililerin sosyal medya hesabından sevinç anlarının fotoğrafı paylaşıldı. Jose Mourinho, Trabzonspor'un bu paylaşımının altına alkış emojileriyle mesaj gönderdi ve bordo-mavili takımı kutladı.

İşte o paylaşım ve altına yapılan yorum;

Jose Mourinho, Trabzonspor'un galibiyetine alkışla destek verdi

Öte yandan UEFA Konferans Ligi'nde Bordo mavililerin oyunundan etkilenen Roma'nın teknik direktörü José Mourinho maç sonu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Trabzonspor, Konferans Ligi'nde olmamalı. Çok kaliteli takım. Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde olmasına açıkçası ben de şaşırıyordum. Çok daha iyi seviyede olmaları lazım."

Jose Mourinho, Trabzonspor'un galibiyetine alkış yorumuyla destek verdi

Jose Mourinho, Trabzonspor, Giresunspor, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho, Trabzonspor'un galibiyetine alkış yorumuyla destek verdi - Son Dakika Spor


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