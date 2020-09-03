Eşi korona virüse yakalanan Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Arjantinli futbolcu Jose Sosa antrenmanlara başladı.
Fenerbahçe'de yeni transfer Jose Sosa, korona virüs testlerinin negatif sonuçlanmasının ardından antrenmanlara başladı. Takımdan ayrı bireysel çalışmalara başlayan Arjantinli futbolcu, antrenman eksikliğini kapatana kadar kendisine hazırlanan özel program çerçevesinde çalışmalarını gerçekleştirecek. Sosa, haftaya takımla beraber çalışmalarına başlayacak. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 14:26 - Kaynak: İHA
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