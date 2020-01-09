Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyen Arjantinli, "Bir hayalimiz var ve bunu herkes biliyor" dedi. Sosa yeni sözleşme konusunda



da açıklama yapmayan Sosa, bu işleri menajerinin sürdürdüğünü açıkladı.



Antalya kampında soruları yanıtlayan Jose Sosa, "Bizim için yeni bir yıl bekliyor. Çok hırslı çalışıyoruz. Çok hedeflerimiz var. Bu hedefleri gerçekleştirmek için sıkı bir çalışmadan geçiyoruz." dedi.



Takımda genç oyuncuların fazlalığıyla ilgili görüşlerinin sorulması üzerine Arjantinli, "Gençler kulübün hazineleri. Onlara en iyi şekilde bakmamız gerekiyor. Onların varlığı tecrübeli oyuncular için bir şans. Onların antrenman tempoları bizim antrenman tempomuzu arttırmamızı sağlayacak. Onlar da burada olmakla yetinmemeleri gerekiyor. Burada olmak onlar için belki bir hedefti. Hedefin daha büyüğü ilerisi için devam etmektir. Hem kendileriyle hem diğer tecrübeli oyuncularla birlikte sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Onlarla birlikte geleceği oluşturmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



Sıkı bir çalışma içine girmeye çalıştıklarını belirten tecrübeli oyuncu, "İlk yarıda ufak detaylardan dolayı bazı maçlarda puanlar kaybettik. Bu detayları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. İkinci yarı ilk yarıdan daha zor olacak. Bunun bilincindeyiz." diye konuştu.



Teknik direktörlükten Ünal Karaman'ın ayrılması ve Hüseyin Çimşir'in gelmesinin hatırlatılması üzerine Jose de Souza, "Ünal hocamıza teşekkür etmemiz gerekiyor. Her değişim beraberinde bir zorluk getirir. Bunun bilincindeyiz. Ona yardımcı olmamız gerekiyor. Her onun hem de bizim için kolay olmayacak. Yeni bir başlangıç. Bunun bilincinde insanlar olarak güçlerimizi birleştirirsek işimizin kolay olacağını



düşünüyorum." sözleriyle birlik çağrısı yaptı.



ŞAMPİYONLUK ŞANSI



Şampiyonluk şanslarını değerlendirmesi istenen Sosa, "İlk yarının özellikle puan açısından takımlar puan olarak bir birine yakın. 2. yarı her zaman birinci yarıdan daha zor geçer. Belki daha yukarıda da olabilirdik. Zirveden uzak değiliz. Zirveye yaklaşma şansımız var. Bunun için çalışmalarımızı sürdürmeye çalışıyoruz." dedi.



SÖZLEŞME KONUSU: SAHAYA ODAKLANMIŞ DURUMDAYIM



"Yeni sözleşme imzalayacak mı?" sorusuna da tecrübeli oyuncu, "Sezon başında başkanımızla yaptığımız görüşmede kendisine de ifade etmiştim. Saha içindeki başarıma odaklanmış durumdayım. Sözleşme konularını menajerim sürdürüyor. Sadece takımımın ve kendimin saha içindeki başarıya odaklanmış durumdayım. Kendi işime odaklanmam amacıyla durumun böyle olması gerekiyor. Bunun da en doğrusu olduğunu düşünüyorum" yanıtını verdi.



"BİR HAYALİMİZ VAR; BUNU HERKES BİLİYOR"



Kariyerli oyuncuların Trabzon'a geldiğinde adaptasyon sorunu yaşadığı görüşü için de Jose Sosa, "İlk başta ben de futbol dışı sorunlar yaşadım. Şehire adaptasyon konusunda sıkıntı yaşamadım. Türkiye'de bulunmuştum. Adapte olabilmek amacıyla hem içeriden hem dışarıdan yardıma ihtiyacınız var. İlk başta biraz zorluklar yaşadım. Şu an burada bulunma nedenimiz, bir hayalimiz var. Bunu herkes biliyor ve bu hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz."



"Kaç yaşına kadar futbol oynamayı sürdürmeyi düşünüyorsun?" sorusu için de Arjantinli oyuncu, "Bu soruları duymaktan mutlu oluyorum. İnsanlar sizi böyle bir kulübün içinde olmaya layık görüyorsa, bunu sizi layık gördüğünüz içindir. Fizik olarak Tanrı'ya şükürler olsun kendimi iyi hissediyorum. Kaç yıl devam edeceğim konusunda aldığım bir karar yok. Takım iyi gidiyor: Gittiği yere kadar devam edeceğim. Burada olmaktan çok mutluyum." yanıtını verdi.



Uğurcan Çakır: "Transfer aklımda değil"



Bordo mavili takımın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır ise sakatlığı ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Kayseri maçında oyundan çıkmak zorunda kaldım. Yavaş yavaş koşulara başlıyorum. İnşallah 1 hafta içerisinde takımla olacağım. İlk yarıda iyi puan topladığımızı düşünüyorum. Daha fazlasını yapabilirdik. İlk yarı bazı maçlarda çok iyi oynadık, kötü oynadığımız maçlar oldu. bu maçlardan dersler çıkardık" dedi.



"LİDER OYUNCULARA SAHİBİZ"



Uğurcan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her maça tek tek bakma taraftarıyım. Arkadaşlık çok iyi. Oyuncular kariyerli, lider vasıflı oyunculara sahibiz. Saha içerisinde işimizi kolaylaştırıyor. Bu yardımlaşma ile oynarsak önümüzde kimsenin duracağına inanmıyorum. Çünkü gerçekten lider oyunculara sahibiz."



TRANSFER AÇIKLAMASI



Uğurcan, "Benim de kulağıma transferler geliyor. Avrupa'dan anılmak mutlu ediyor. Çünkü büyük kulüplerin izlediğini öğreniyorum ben de. Amacım Trabzonspor'a yardımcı olabilmek. Savaşmaktan mutluyum, gururluyum. Transfer aklımda değil. Başkanımızın ve hocamızın vereceği bir karar. Her Türk gencinin içinde vatan sevgisi vardır. Ben de öyleyim o yüzden kolumda Türk bayrağı dövmesi var" şeklinde konuştu.



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