Jose Sosa: "Bir hayalimiz var ve bunu herkes biliyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jose Sosa: 'Bir hayalimiz var ve bunu herkes biliyor' - Son Dakika

Jose Sosa: "Bir hayalimiz var ve bunu herkes biliyor"

6 saat önce

Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa, ilk yarıda zirveden kopmadıklarını belirterek, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Jose Sosa:

Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa, ilk yarıda zirveden kopmadıklarını belirterek, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Bordo-mavili futbolcu, "Bir hayalimiz var ve bunu herkes biliyor" dedi.

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor'da, takım kaptanı Jose Sosa basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyen 34 yaşındaki futbolcu, "Bir hayalimiz var ve bunu herkes biliyor" dedi. Sosa yeni sözleşme konusunda açıklama yapmayarak, bu işleri menajerinin sürdürdüğünü belirtti.

"GENÇLER KULÜBÜN HAZİNELERİ"

Takımda genç oyuncuların fazlalığıyla ilgili görüşlerinin sorulması üzerine Arjantinli yıldız, "Gençler kulübün hazineleri. Onlara en iyi şekilde bakmamız gerekiyor. Onların varlığı tecrübeli oyuncular için bir şans. Onların antrenman tempoları bizim antrenman tempomuzu arttırmamızı sağlayacak. Onların da burada olmakla yetinmemeleri gerekiyor. Burada olmak onlar için belki bir hedefti. Hedefin daha büyüğü ilerisi için devam etmektir. Hem kendileriyle hem diğer tecrübeli oyuncularla birlikte sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Onlarla birlikte geleceği oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Sıkı bir çalışma içine girmeye çalıştıklarını belirten tecrübeli oyuncu, "İlk yarıda ufak detaylardan dolayı bazı maçlarda puanlar kaybettik. Bu detayları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. İkinci yarı ilk yarıdan daha zor olacak. Bunun bilincindeyiz" şeklinde konuştu.

"ÜNAL HOCAMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Ünal Karaman'ın görevden ayrılması ve Hüseyin Çimşir'in teknik direktörlüğe gelmesinin hatırlatılması üzerine Jose Sosa, "Ünal hocamıza teşekkür etmemiz gerekiyor. Her değişim beraberinde bir zorluk getirir. Bunun bilincindeyiz. Hüseyin Çimşir'e yardımcı olmamız gerekiyor. Hem onun hem de bizim için kolay olmayacak. Yeni bir başlangıç. Bunun bilincinde insanlar olarak güçlerimizi birleştirirsek işimizin kolay olacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"ZİRVEDEN UZAK DEĞİLİZ"

Şampiyonluk şanslarını değerlendiren Sosa, "Takımlar puan olarak birbirine yakın. 2. yarı her zaman birinci yarıdan daha zor geçer. Belki daha yukarıda da olabilirdik. Zirveden uzak değiliz. Zirveye yaklaşma şansımız var. Bunun için çalışmalarımızı sürdürmeye çalışıyoruz" dedi.

"SAHAYA ODAKLANDIM"

Tecrübeli oyuncu, 'Yeni sözleşme imzalayacak mısın' sorusuna, "Sezon başında başkanımızla yaptığımız görüşmede kendisine de ifade etmiştim. Saha içindeki başarıma odaklanmış durumdayım. Sözleşme konularını menajerim sürdürüyor. Sadece takımımın ve kendimin saha içindeki başarısına odaklanmış durumdayım. Kendi işime odaklanmam amacıyla durumun böyle olması gerekiyor. Bunun da en doğrusu olduğunu düşünüyorum" yanıtını verdi.

"BİR HAYALİMİZ VAR"

Kariyerli oyuncuların Trabzon'a geldiğinde adaptasyon sorunu yaşadığı görüşü için de Jose Sosa, "İlk başta ben de futbol dışı sorunlar yaşadım. Şehire adaptasyon konusunda sıkıntı yaşamadım. Türkiye'de bulunmuştum. Adapte olabilmek amacıyla hem içeriden hem dışarıdan yardıma ihtiyacınız var. İlk başta biraz zorluklar yaşadım. Şu an burada burada bir hayalimiz var. Bunu herkes biliyor ve bu hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"GİTTİĞİ YERE KADAR DEVAM EDECEĞİM"

"Kaç yaşına kadar futbol oynamayı sürdürmeyi düşünüyorsun?" sorusuna da Arjantinli oyuncu, "Bu soruları duymaktan mutlu oluyorum. İnsanlar sizi böyle bir kulübün içinde olmaya layık görüyorsa, bunu sizi layık gördüğünüz içindir. Fizik olarak kendimi iyi hissediyorum. Kaç yıl devam edeceğim konusunda aldığım bir karar yok. Takım iyi gidiyor. Gittiği yere kadar devam edeceğim. Burada olmaktan çok mutluyum" şeklinde cevap verdi.

(İHA)

Trabzonspor, Jose Sosa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:00 Kaynak: İHA
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