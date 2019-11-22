Jose Sosa'dan fedakarlık!

Milli arayı oldukça iyi geçiren Trabzonspor'da, Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor. Başkent ekibiyle deplasmanda kozlarını paylaşacak Fırtına'da yıldızlar göreve hazır...



Norveç Milli Takımı'nda çıktığı 2 maçta 3 gol atan Alexander Sörloth, oldukça formda ve moralli döndü. Obi Mikel lige verilen arada sakatlığını tamamen atlatırken, Jose Sosa da takımla çalışmaları sürdürüyor.



Sturridge belirsiz



Hafif ağrısı olmasına rağmen, "Oynamaya hazırım" diyen Sosa, Ankaragücü karşısında yine Bordo-Mavili ekibe liderlik edecek.



Teknik direktör Ünal Karaman, Alexander Sörloth, Obi Mikel ve Sosa'yı Ankaragücü mücadelesinde ilk 11'e koyacak.



2 aylık sakatlıktan yeni dönen Ekuban'ın riske edilmesi beklenmiyor.



Sturridge'le ilgili karar ise bugün verilecek. İngiliz yıldız kafilede olacak ama 11'e girip girmeyeceği belirsiz.