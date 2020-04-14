Jose Sosa'dan Fenerbahçe itirafı: Teklif aldım

Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa, karantina günlerinde ülkesinden El Tempo gazetesine konuştu.



"İlk başta futbol bir oyundur" diyen Arjantinli maestro, "Sonra kazanmak için deşifre etmek zorunda olduğumuz bir oyun" sözlerini kullandı. Muharrem Usta yönetiminin kendisine verdiği sözleri tutmadığını söyleyen 34 yaşındaki tangocu, "Eğer o yönetim devam etmiş olsaydı şu anda Türkiye'de olmazdım" itirafında bulundu.









"TRABZONSPOR'DAN ÖNCE FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALDIM"



'Trabzonspor'a transfer olmadan önce Fenerbahçe'den teklif aldın mı?' sorusunu, "Evet" diye cevapladı.



Sosa dünyanın en iyisi olarak kabul edilen vatandaşı Lionel Messi için, "Ben bazen bir rakibi geçerim ve mutlu olurum, ancak Messi birbiri ardına iki, üç, dört kez oyuncu geçebilir. Ona karşı oynadım, o harika. Messi her saniyede sürpriz yapıyor" ifadelerini kullandı.



Arjantin futbolunun efsanesi Maradona içinse, "Hepimiz Maradona'yla büyüdük. Bana neşe ve futbol oynama arzusu verdi" dedi.



18 GOLE KATKI YAPTI



Taraftarın sevgilisi konumundaki Arjantinli yıldız Sosa bu sezonki performansıyla büyülüyor. Tangocu, bu sezon Avrupa, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig'de forma giydiği 36 karşılaşmada 18 gole (8 gol, 10 asist) katkı verdi. (Sabah)



