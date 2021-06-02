Jose Sosa'dan Trabzonspor'a haber: Hata yapmışım, beni geri alın

Spor Toto Süper Lig öncesi ekipler kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Takımların kadrosuna katacağı isimlerin yanı sıra yolların ayrılacağı isimler de büyük merak konusu olmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de istenen performansı veremeyen Sosa'nın da geleceği tam bir muamma. Trabzon basınında yer alan haberde Sosa'nın eski takımı Trabzonspor'a haber gönderdiği iddia edildi.
Fenerbahçe'de 3 milyon euroluk yıllık ücretine rağmen geçen sezon bekleneni veremeyen isimlerden biri olan Jose Sosa ile geçtiğimiz günlerde bir araya gelen yöneticiler, ücretinde indirim talep etmişti. Sosa ise buna kaçamak cevap verdi.
Fenerbahçe'de geleceği netlik kazanmayan ve yeni teknik direktörün gelmesiyle yolların ayrılması muhtemel olan Arjantinli futbolcu Jose Sosa ile ilgili Trabzon yerel basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Ali Koç'un Sivasspor maçındaki oyunu yüzünden üzerini çizdiği Arjantinli oyuncu Trabzonspor'a mesaj gönderdi. "Hata yapmışım. Beni geri alın" dedi. Ağaoğlu ise limitlerden bahsetti, 1.5 milyon euronun üst limit olduğunu hatırlattı. Ancak bu rakamın kendisine verilemeyeceğini söyledi. Ağaoğlu, 1.2 milyon euroya Trabzonspor'da oynamak istiyorsa görüşebileceklerini söyledi.
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