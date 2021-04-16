Jose Sosa: "Emre Belözoğlu benim için önemli bir şahsiyet" - Son Dakika

Jose Sosa: "Emre Belözoğlu benim için önemli bir şahsiyet"

16.04.2021 17:57

- Jose Sosa: "Emre Belözoğlu benim için önemli bir şahsiyet" Fenerbahçeli futbolcu Sosa: "Şampiyonluk için daha iyiye doğru yöneliyoruz" Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Jose Sosa, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun kendisi için önemli bir şahsiyet olduğunu ifade ederken, şampiyonluk...

- Jose Sosa: "Emre Belözoğlu benim için önemli bir şahsiyet"

Fenerbahçeli futbolcu Sosa:

"Şampiyonluk için daha iyiye doğru yöneliyoruz"

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Jose Sosa, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun kendisi için önemli bir şahsiyet olduğunu ifade ederken, şampiyonluk ile alakalı, "Şampiyonluk için daha iyiye doğru yöneliyoruz ve daha iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek antrenman öncesinde Arjantinli futbolcu Jose Sosa, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçen hafta aldıkları galibiyetle 3 puanla bitirmenin önemli olduğunu söyleyen Sosa, "Bu maça kadar önümüzde yaptığımız hataları daha iyi çevirebilmek için zamanımız vardı, hazırlanmak için güzel bir zaman aralığı oldu" dedi.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk hedefiyle ilgili sorulan soruya cevap veren tecrübeli orta saha, "Beklentiler sürekli aynıdır Fenerbahçe'de. Öncesi ve sonrası bir şey diyemeyeceğim. Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün hedefleri bellidir. Bu büyük kulübün hedefi buradan şampiyon çıkmaktır" şeklinde konuştu.

"Takımda çok mücadeleci oyuncular var"

Takımın gidişatı ve oyun anlayışıyla ilgili görüşlerini belirten Sosa, "Aslında biz oyuncular tabii ki teknik heyetlerin yaptığı kadar detaylı analizlerde bulunamıyoruz. Onlar bizden üstünler. Bu analizler sonucunda çıkarımları iletiyorlar bize. Bunlar doğrultusunda da oyuna başladığından itibaren teknik heyetin bize sunduğu oyun anlayışını sahada göstermeye çalışan ekibiz. Takımda çok mücadeleci oyunculara sahip oyuncular var" ifadelerini kullandı.

"Emre Belözoğlu benim için önemli bir şahsiyet"

Takımın başında olan Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu ile ilgili konuşan Jose Sosa, "Ben bulunduğum her takımda, bulunduğum bütün antrenörlerle saygı çerçevesinde ilişkisi olan insanım. Yola çıktığım her takımda eski ve yeni antrenör hakkında konuşmak istemiyorum. Karşılaştırma yapmam. Eski antrenörler de saygılıydı, şimdikiler de öyle. Emre benim için önemli bir şahsiyet. Buraya geldiğim zaman Emre hocam çok önemli rol oynadı. Kendisi çok tecrübeli ve ligi biliyor. Onun için ve kendimiz için en iyisini diliyorum. Onun katkısı çok olacaktır" diye konuştu.

"Şampiyonluk için daha iyiye doğru yöneliyoruz"

Bütün rakiplere karşı saygılı olduklarını belirten Sosa, Başakşehir maçıyla ilgili, "Onları ciddiye alıyoruz. Önümüzdeki rakipte bakıldığında geçen senenin şampiyonu. Son analizlere bakıldığında son düzlükte bizim yükselen bir grafiğimiz var. Son senenin şampiyonu bir rakiple oynayıp analiz yapacağız. Şampiyonluk için daha iyiye doğru yöneliyoruz ve daha iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Son olarak futbolculuk kariyeri ile ilgili cevap veren Sosa, "Geleceğim için fazla fikrim yok. Çok örnek oyuncu var. Kaliteli iyi oyuncular var yıllardır oynayan. Sene sene bakmaktan yanayım, kariyerim için bir şey diyemeyeceğim şimdiden" şeklinde konuştu.

Jose Sosa: Emre Belözoğlu benim için önemli bir şahsiyet
Jose Sosa: Emre Belözoğlu benim için önemli bir şahsiyet
Jose Sosa: Emre Belözoğlu benim için önemli bir şahsiyet
Jose Sosa: Emre Belözoğlu benim için önemli bir şahsiyet

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Jose Sosa, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Jose Sosa: 'Emre Belözoğlu benim için önemli bir şahsiyet' - Son Dakika Spor


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