Jose Sosa geleceğiyle ilgili kararını verdi - Son Dakika
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Jose Sosa geleceğiyle ilgili kararını verdi

6 saat önce

Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Sosa'nın akıbeti hemen hemen belli oldu.

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Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Sosa'nın akıbeti hemen hemen belli oldu. Edinilen bilgilere göre, şu anda Sosa'ya, Trabzonspor'un yeni kontrat önerisinin haricinde resmi bir transfer teklifi bulunmuyor. Öte yandan bordo mavili yıldız, menajerine 'burada kalmak istiyorum' dedi.


TRABZONSPOR'U ÇOK SEVİYOR


Ayrıca Sosa için parantez açılacak bir başka mesele de kulübe olan bağlılığı... Kaptan olmasının ardından tüm inisiyatifi eline alan yıldız futbolcu, tam olarak 'maestro' görevini üstlenirken, yakın çevresiyle ve kulüp idarecileriyle yaptığı konuşmada takımda kalmak istediğini aktardı. Yıldız futbolcu, yeni kontrat için kısa sürede anlaşma sağlanmasının ardından, 2019-20 sezonu için oynanacak son 8 haftayı kayıpsız kapatarak şampiyonluk kupasını şehre götürmenin planlarını yapıyor.


Jose Ernesto Sosa, bu sezon Trabzonspor formasıyla 36 karşılaşmada forma giyerken 8 gole imza attı ve 10 asist üretti. (Fotomaç)


Trabzonspor, Jose Sosa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 11:40 

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