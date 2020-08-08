Jose Sosa için Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir...

Jose Sosa'nın yeni takımı neresi olacak? Trabzonspor'da kaptanlık pazubandını takan Arjantinli futbolcunun bordo mavili takım ile sözleşmesi sona erdi. Sosa ve Trabzonspor arasında görüşmeler devam ederken transferde de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Arjantin'in Cielo Sports kanalının haberine göre Jose Sosa'ya Trabzonspor'un dışında Süper Lig'den 3 teklif var... Trabzonspor ile birlikte Sosa'ya Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in sözleşme teklif ettiği kaydedildi.

"FENERBAHÇE? BİR ADIM KADAR YAKIN..."

Tecrübeli futbolcunun menajeri ile birlikte önümüzdeki günlerde transfer görüşmeleri yapacağı kaydedilirken haberdeki "Sosa, Fenerbahçe'ye bir adım kadar yakın" ifadeleri dikkat çekti.

Ayrıca 35 yaşındaki futbolcunun Arjantin'in Estudiantes takımından da teklif aldığı ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.