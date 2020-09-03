Jose Sosa, negatif testin ardından Fenerbahçe ile antrenmanlara başladı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa, koronavirüs test sonuçlarının negatif sonuçlanmasıyla antrenmanlara döndü.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
Oyuncumuz Jose Sosa testlerinin negatif sonuçlanmasının ardından antrenmanlara başladı.
Takımdan ayrı bireysel çalışmalara başlayan yıldız oyuncu, antrenman eksikliğini kapatana kadar kendisine hazırlanan özel program çerçevesinde gerçekleştirecek.
Sosa önümüzdeki haftadan itibaren takımla çalışmalara başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 14:43
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