Jose Sosa'nın antrenmanlara neden çıkmadığı netlik kazandı! Vitor Pereira tarafından dinlendiriliyor

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertli takımda bir süredir antrenmanlarda yer almayan Jose Sosa'nın takımdan ayrılacağı iddiaları gündeme gelmişti. Arjantinli futbolcunun takımdaki geleceği netlik kazandı.

FENERBAHÇE'YLE 1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Fanatik'in haberine göre; Sosa'nın an itibariyle takımdan ayrılma gibi bir durumu bulunmuyor. 36 yaşındaki Arjantinli futbolcunun Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.